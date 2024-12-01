Trabzon'a 115 Engelli Aracı Gönderildi

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Yurt dışında yaşayan hayırseverler tarafından alınan engelli araçlarının, Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya ve Avusturya'daki hayırseverlerin desteğiyle 90 akülü, 25 de manuel engelli aracı olmak üzere toplamda 115 araç alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çekya'dan tıra yüklenen araçlar, Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın ve topluma daha etkin katılabilmelerini sağlamanın en önemli sorumlulukları arasında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle büyük bir adım attık. Almanya ve Avusturya'da gerçekleştirilen organizasyonlarla 115 engelli aracı topladık. Bu araçlar kısa süre içinde Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Önümüzdeki günlerde bu organizasyonlara yenisini ekleyeceğiz. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler. Engelleri birlikte aşıyoruz."