Trabzon'a Çöp Cezası: 2,6 Milyon Lira - Son Dakika
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Trabzon'a Çöp Cezası: 2,6 Milyon Lira

Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne, 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü için 2,6 milyon lira ceza verildi.

23.09.2024 14:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü belirlenen Trabzon Ortahisar Belediyesine 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığının, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldığı belirtildi.

Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğünün, halihazırda da dökmeye devam ettiğinin ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığının belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin lira idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ortahisar, Trabzon, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'a Çöp Cezası: 2,6 Milyon Lira - Son Dakika

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