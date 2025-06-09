Trabzon'a Turist Akını! - Son Dakika
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Trabzon'a Turist Akını!

Trabzon\'a Turist Akını!
09.06.2025 11:33
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Trabzon, 2025'in ilk 5 ayında 115 bin 350 turist ağırlayarak önemli bir turizm merkezi oldu.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra yayla ile deniz turizmine yönelik alternatifler sunan Trabzon, 2025 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı 115 bin 350 turist ağırladı.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkan kent, Türkiye'nin dört bir yanı ile yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Ormanları, yaylaları, göletleri ve şelaleleriyle farklı alternatifler sunan şehir, yöresel mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Trabzon'da en fazla ziyaretçi alan yerlerin başında Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü ile Çal Mağarası geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, bu yıl turizm sezonunun daha hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Kentteki turizm noktalarında genel ziyaretçi artışı yaşandığını dile getiren Erdoğan, "2024'ün ilk 5 ayında 92 bin 968 ziyaretçi var. Bu yıl ki rakamlara baktığımızda yaklaşık yüzde 24'lük bir artışla 115 bin 350 kişi ağırlamış durumdayız." diye konuştu.

Otellerde doluluk yüzde 90'ın üzerinde

Erdoğan, ziyaretçi sayılarına bakıldığında turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yaptıklarının görüldüğünü ifade ederek, "Hem bayram sebebiyle hem de havaların ısınmasıyla Trabzon merkezdeki ve Uzungöl'de otellerimiz yüzde 90'ın üzerinde doluluğa sahip oldular. Bu çok memnun edici. Turizm çeşitliliği anlamında da dünyanın hemen hemen her ülkesinden ziyaretçi gelmekte. Bu bizi yoğun bir sezonun beklediğinin habercisi." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinde okulların kapanmasıyla birlikte turist sayısının artmasını beklediklerini aktaran Erdoğan, Trabzon'un bu yıl turizm noktasında geçen yıla göre daha iyi bir noktada olacağını vurguladı.

Erdoğan, Özbekistan ve Trabzon arasında başlayan direkt uçuş seferlerinin turizme önemli katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Haftada bir gün Özbekistan ile karşılıklı uçuş gerçekleştiriliyor. Uçaklarımız çok şükür dolu gidip, dolu geliyor. Bu da bizim turizm pazar çeşitliliğimizi artırıyor. Özbek kardeşlerimizi de burada görmekteyiz. Diğer Türk devletlerine de buradan sirayet edecek ve bu çeşitlilik artarak devam edecek."

Uzungöl'de ziyaretçi artışı

Kentin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ü, 2024'ün ilk 5 ayında 16 bin 137 kişinin ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, bu rakamın 2025'in aynı döneminde 25 bin 221'e yükseldiğini ifade etti.

Erdoğan, Uzungöl'de ilerleyen günlerde daha fazla turist görebileceklerine değinerek, "Burada iki tane yamaç paraşütü tesisimiz var. Bu da adrenalin turizmi anlamında müthiş bir gelişim göstermekte ve biz bunun çok daha fazla gelişmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın şimdiden rezervasyonlarını yapmalarını istiyorum. Trabzon'u, Uzungöl'ü görmelerini istiyorum." dedi.

"Burada bulduğum huzuru başka yerde bulamadım"

Van'dan kente gelerek Uzungöl'ü ziyaret eden 56 yaşındaki Nahit Yılmaz, ailesiyle birlikte çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Kente daha sık gelmeyi düşündüklerini aktaran Yılmaz, "Bundan sonra tatillerde burayı ön plana aldık. Doğa, tabiat, temiz hava, oksijen çok mutlu etti çok da memnun kaldık. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Ben yabancı ülkelere de gittim. Ülkemizin birçok yerini gezdim, burada bulduğum huzuru başka yerde bulamadım. Nasip olursa yine geleceğim inşallah." diye konuştu.

İran'dan ailesiyle kente gelen Alireza Behgam ise "İlk defa buraya geldik, çok güzel gördük. Bakir bir tabiatı var buranın. Havası da çok güzel. Iğdır ve Artvin'den sonra buraya geldik. Burayı ve milletini çok güzel gördüm. Herkese mutluluk diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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