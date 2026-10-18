Trabzon Araklı'da cip bariyerleri aşıp dereye düştü, 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da cip bariyerleri aşıp dereye düştü, 5 kişi yaralandı.

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Trabzon Araklı\'da cip bariyerleri aşıp dereye düştü, 5 kişi yaralandı.
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Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan cip, demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Araçtaki 5 kişi yaralanırken, yaralılar vinçle dere kıyısından çıkarılıp kent ve ilçe devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan cipteki 5 kişi, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yiğitözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karadere kara yolundan ilçe merkezine giden plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen cip, kontrolden çıkınca, demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan cip, dereye yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, duvarla çevrili dere kıyısından vinç yardımıyla yola çıkartıldı. Burada bekleyen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları kent ve ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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