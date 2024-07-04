Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede toplam 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi. Belediye, cenaze yakınlarına ulaşıldığı anda tüm işlemleri üstlenerek destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların en zor zamanlarında yanlarında olmanın önemine vurgu yaparak, mezarlık hizmetleri ve cenaze nakil işlemlerinin eksiksiz yerine getirildiğini belirtti. Ayrıca, il dışına gönderilecek cenazelerin ücretsiz olarak nakledildiği ve THY tarafından indirimli bilet hizmeti sunulduğu da açıklandı. Vefat edenlerin yakınları, ekiplere Alo 188 veya 0530 238 88 02 numaralarından ulaşabilecekler.

04.07.2024 17:01
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede toplam 5 bin 576 cenaze hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, cenaze yakını belediyeye ulaştığı andan itibaren yapılması gereken tüm işlemleri üstlendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların en zor zamanlarında yanlarında olmanın ve acılarını paylaşmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve ekiplerin büyük özveriyle çalışarak mezarlık hizmetleri ve cenaze nakil işlemlerini 18 ilçede eksiksiz yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Genç, "Ekiplerimiz, cenaze yakınlarının talebiyle birlikte harekete geçerek tüm süreç boyunca gerekli her türlü desteği sağlamakta ve tüm işlemleri titizlikle yerine getirmektedir." bilgisini paylaştı.

Genç, THY ile yapılan işbirliği çerçevesinde il dışına gönderilecek cenazelerin, herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz nakledildiğini kaydederek, "Bu hizmet kapsamında cenazeye refakat eden yakınlarına yine THY tarafından özel olarak indirimli bilet hizmeti sunulmaktadır. Bu adımlarımızla vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsun hafifletmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, vefat edenlerin yakınlarının Alo 188 veya 0530 238 88 02 numaraları telefonlardan ekiplere ulaşabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024'ün ilk altı ayında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi - Son Dakika
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