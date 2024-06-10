Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Başlıyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen özel yaz eğitim kursları 1 Temmuz'da başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesinin yaz kursları başlayacak.

Spor ve kültürel alanda çok sayıda kursla öğrencileri buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini hedefliyor.

7-15 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz düzenlenen kurslar arasında satranç, resim, halk oyunları, hızlı okuma, drama, piyano, keman, kemençe, gitar ve bağlama bulunuyor.

Kurslar için başvurular 7-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Akademisi'nde başlayacak.