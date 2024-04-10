Trabzon\'un Çaykara ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayram namazını Çaykara Merkez Camisi'nd kılan Kaymakam Gürdal Erbek ile Belediye Başkanı Hanefi Tok, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.
Daha sonra kahvaltı programında ilçe halkıyla bir araya gelen Erbek ve Tok, katılımcılarla sohbet etti.
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