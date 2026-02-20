Trabzon'da Bir Adamın Ölümü Şüphesi

TRABZON'da kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Hüseyin Çınar (55), evinde ölü bulundu.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çınar'dan 1 gündür haber alamayan yakınları, kontrol için evine gitti. Çınar'ın hareketsiz halde olduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 2 çocuk babası Çınar'ın, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.