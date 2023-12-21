Trabzon\'da çorba çeşmelerinden bin bardak çorba ikramı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki iki çorba çeşmesinden vatandaşlara günde bin bardak çorba ikram ediliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, sundukları hizmet dolayısıyla çok olumlu geri bildirimler aldıklarını, vatandaşın talebi, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çorba ikramının devam edeceğini belirtti.

Genç, Fatih Devlet Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsündeki çorba çeşmelerinin, özellikle sabah kahvaltısı yapamadan evlerinden çıkan vatandaşlar, öğrenciler ve hastalar için faydalı bir hizmet olduğunu vurguladı.

Genç, "KTÜ kampüsündeki çorba çeşmesinde öğrencilerimiz sabahleyin sıcak çorbalarını alarak bir nevi kahvaltı ihtiyaçlarını gideriyor. Kahvaltılarını abur cubur yerine sağlıklı ve oldukça lezzetli olan çorbalarımızla yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakımı ve temizliği günlük yapılan çeşmelere, hafta içi her gün belediye personeli tarafından çorba doldurularak hizmet veriliyor.