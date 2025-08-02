Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girmesine müsaade edilmiyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreyi aşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Denize Girme Yasağı - Son Dakika
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