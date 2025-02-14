Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Tutuklama

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Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekiplerince, 132 kişinin yatırım vaadiyle 51 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından Mersin, Denizli, Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve cep telefonları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından Trabzon'a getirildi.

Emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, İ.Y, S.S, S.Ö, ?İ.A, G.K, B.C, S.Ö, C.D, T.Ö. ve D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.N.D, U.D. ve M.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.