Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden yürüyüşe başlayan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar devam eden yürüyüşün ardından Kur-an'ı Kerim okundu.

Filistin'de ölen çocukların isimlerinin yer aldığı şiirler okuyan gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.