Trabzon\'da Harmantepe şehitleri anıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, 109 yıl önce kentin işgali sırasında Harmantepe mevkisinde Rus kuvvetlerinin Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için şehit olan 157 asker için anma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Harmantepe Şehitliği'ndeki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ülke topraklarının şehitlerin kanıyla çizildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız. Şehitlerimizi anlayacağız, anmak yetmez. Bugünkü şartlarla kıyasladığımızda düşünün ki yol yok, ayakkabı yok, elbise yok. Çarıklar var, çaputlar var. Böyle bir mücadele ruhuna sahip olan dedelerimiz bu toprakları bize emanet etti."

Genç, Harmantepe şehitliğine ulaşım noktasında yapılacak çalışmaları da aktardı.