Trabzon\'da Hastane İnşaatında İşçi Düştü

Trabzon'da yapımı devam eden hastane inşaatının 3. katından düşen işçi, tedavi altına alındı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Hastanesi inşaatında çalışan Fatih Yazıcı, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yazıcı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yazıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğle arasında okul bahçesine giren gelincik ile güzel ve heyecanlı anlar yaşadı. Okul müdürü ve öğrenciler, gelinciği yakından inceleyerek fotoğraf çekti. Çocuklar, bu türde bir hayvanı ilk defa bu kadar yakın bir mesafede ve okul bahçesinde gördükleri için çok heyecanlandılar.
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CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu ve ekonomik krizin üretim üssü sanayileri olumsuz etkilediğini belirtti. Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde zarar gören Hatay Havalimanı, 29 Mart tarihi itibarıyla çift yönlü uçuşlara açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da havalimanında incelemelerde bulundu. Havalimanı, zemin taşıma gücünün artırılması ve yeni yapılarla güçlendirilmesiyle 2026 yılında tamamlanması hedeflenen çalışmalarla daha da güçlendirilecek.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.
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