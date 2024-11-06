Trabzon'da Hekimlerden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Trabzon'da Hekimlerden İş Bırakma Eylemi

Trabzon'da hekimler, yeni yönetmeliğe tepki olarak 3 gün iş bırakma eylemi başlattı.

06.11.2024 14:16
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Trabzon'da hekimler, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin tepkilerini dile getirmek için 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen Trabzon Tabip Odası, Trabzon Aile Hekimleri Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası üyeleri adına konuşan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, hekimler olarak her gün yüzbinlerce vatandaşı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Duman, yürürlüğe giren yönetmeliğin geri çekilerek taleplerinin yerine getirilmesi için 5-7 Kasım'da iş bıraktıklarını belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde arttırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeliyle yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Hekimlerden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika

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