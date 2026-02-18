Trabzon'da İki Yangın Söndürüldü

Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde çıkan örtü yangınları söndürüldü.
Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kullanılmayan üç evin de kısmen hasar gördüğü yangın, ekiplerce söndürüldü.
Çaykara ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki çalılık alanda da yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
