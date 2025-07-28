Trabzon'da İl Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Trabzon'da İl Koordinasyon Toplantısı

28.07.2025 16:47
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Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kamu yatırımları değerlendirildi, iş birliği vurgulandı.

Trabzon'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, valilikte düzenlenen toplantının Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda il genelinde yürütülen kamu yatırımları ile sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de projelere ilişkin sunum yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplantıda yaptığı sunumda, Trabzon'da tamamlanan, yapımı devam eden ve planlama aşamasındaki projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantı, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu artırmaya yönelik karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi."

Kaynak: AA

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