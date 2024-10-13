Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Ortahisar Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısıyla ilaçlama ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

13.10.2024 15:48
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Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar Belediyesince ilaçlama, bilinçlendirme ve feromonlu tuzak desteğinde bulunulacağı bildirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, son yıllarda Karadeniz'de tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadeleye destek olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye olarak ilaçlama, bilinçlendirme ve feromonlu tuzak desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle ciddi bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ortahisar Belediyesi olarak bu mücadeleye destek amacıyla 87 mahallemizin muhtarıyla iletişime geçerek kış dönemi ve ilkbahar dönemi için ayrı ayrı çalışma yürüteceğiz. Kahverengi kokarca zararlısı kış uykusu için sonbahar aylarında kapalı alanlara giriyor, yani evlerimize. Evlerde mekanik mücadele dediğimiz, toplanıp imha edilmesi ve ilaçlama önem arz ediyor."

Kaya, halkın bunu kendi çabasıyla yapmak durumunda olduğunu aktararak, "Burada muhtarlarımız aracılığıyla bilinçlendirme ve ilaç desteği sağlayacağız. Bahçelerimiz için de feromonlu tuzaklar yerleştirilmesini sağlayıp cezbet-öldür tekniği uygulayacağız." diye görüş bildirdi.

"Tarımsal üretimdeki kayıplarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz"

Kahverengi kokarca böceğiyle topyekun mücadelenin önemine dikkati çeken Kaya, bu kapsamda hem kimyasal hem de biyolojik mücadele yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaya, çok hızlı üreyen ve çok çabuk yayılan bir böcek türüyle mücadele edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve muhtarlarımızla koordineli yürüteceğimiz çalışmalarla Ortahisar Belediyesi olarak etkin mücadeleye büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, Ortahisar'ımızdaki 87 mahallemizin muhtarıyla iletişime geçerek böceğin en çok yayıldığı mahalleleri tespit edecek ve çalışmalarımızı ona göre yürüteceğiz."

Bilinçlendirme çalışmalarına da önem vereceklerini vurgulayan Kaya, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, mahallelerimizde vatandaşlarımızı kahverengi kokarca böceğiyle mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Bu çalışmalar neticesinde de tarımsal üretimdeki kayıplarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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