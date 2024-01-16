 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi. Kaymakam Gürdal Erbek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali'nin de katıldığı etkinlikte, çocuklar palyaço eşliğinde dans etti ve çeşitli yarışmalara katıldı. Ayrıca yüz boyama ve ebru gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Trabzon\'da öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi
16.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler için oyun etkinliği organize edildi.

Çaykara Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de katıldı.

Palyaço eşliğinde dans eden çocuklar, ip atlama ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra yüz boyama ve ebru gibi etkinlikler de gerçekleştirdi. Kaymakam Erbek de bazı oyunlarda öğrencilere eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik, Çaykara, Trabzon, Etkinlik, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da öğrenciler için oyun etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement