Trabzon\'da Otobüs Terminalinde Piton Ele Geçirildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otobüs terminalinde bir kişinin taşıdığı cam fanusta piton ele geçirildi.
Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, otobüs terminalinde bekleyen bir kişinin eşyalarında arama yaptı.
Ekipler, bu kişinin yanındaki cam fanusta piton, kafeste ise 2 kumru olduğunu gördü.
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında el konulan piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği görevlilerince Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum'a teslim edildi.
Kendisine ait hayvanları sirkte gösteri amaçlı kullandığını ancak herhangi bir belgesi olmadığını ifade ettiği öğrenilen kişiye, ilgili kanun gereği 16 bin 644 lira ceza uygulandı.
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