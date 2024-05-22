Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon\'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

22.05.2024 22:17
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 34 FJS 145 plakalı otomobil, Köknar Mahallesi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede araçtaki Mustafa Tanrıkulu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Mustafa T. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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