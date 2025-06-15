Trabzon'da Sanat Günleri Etkinliği

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında yazar-oyuncu söyleşisi düzenlendi.

Trabzon Sanatevi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın okurları ve sanatseverlerle buluştu.

Açıkalın, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Yazarak Oynamak, Oynayarak Yazmak" konulu söyleşide, okuma yazmayı öğrenmeye başladığından itibaren kendini yazarak ifade ettiğini söyledi.

Yazabilme yeteneğinin Allah vergisi olduğunu belirten Açıkalın, "Oyunculuk ve yazarlık piyasasında olduğum için çok şükrettim." dedi.

Açıkalın, ilkokul müsameresinde ilk kez sahneye çıktığını ve oyunculuğa aşık olduğunu ifade ederek, katılımcıların sorularını yanıtladı.

15. Uluslararası Sanat Günleri, aynı salonda Yazar Kerem Işık, Uğraş Abanoz'un moderatörlüğünde "Sınırın Ötesinde, Sınırın Gerisinde", Oyuncu Bülent İnal, Serkan Türk moderatörlüğünde " Türkiye'deki Dizi Sektörünün Gelişimi" konulu söyleşilerinin ardından TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Zeki Müren Şarkıları" konseriyle tamamlanacak.