Trabzon'da Sel Felaketi: 117 İş Yerinde Hasar Tespit Edildi

1) BAKAN URALOĞLU: 117 İŞ YERİNDE HASAR TESPİT EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a gelerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı. Kentte dün yaşanan sel afetine ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, gerekli tespitleri yaptıklarını ifade ederek, "Temizleme çalışmalarımızın hemen hemen bittiğini söyleyebiliriz. Bazı kesimlerin bodrum katlarındaki suyun tahliyesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade edeyim. Şu ana kadar 112 Acil Servis'e 670 çağrı olmuş, bunların hepsi ile temas kurulmuştur. Vatandaşa gerekli ulaşım sağlanmıştır. Yaptığımız tespitlere göre; 117 iş yerinde 20 araçta ve 10 konutta hasar tespit edildi. Bazı otoparklar su altında olduğu için tam tespit yapılamamıştır. Bu rakamlar şu anlık tespit edilen rakamlardır. Gündoğdu ve Doğançay mahallelerinde 5 binada yapısal bozukluk ve risk tespit edildi. 1'i ağır hasarlı olmak üzere diğerlerinde henüz böyle bir tespit söz konusu değil. Doğu Karadeniz, sel, taşkın ve afet riskinin olduğu bölgelerin başındadır. Kurumlar tedbirini almalı, vatandaşımızın da risk almaması konusunda bizim talebimiz vardır. Kaybolan abimiz de bahçesinin zarar görmemesi için iyi niyetli bir gayretin içerisindeydi. Gerekli değerlendirmemizi yaptık. Sel ve taşkın sonrası temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli tespitler yapılacak. İklim değişikliği söz konudur. Su debileri de değişti. Buna göre güncellemelerimizi yapacağız. Bakanlarımız ile görüştük. Vatandaşlarımızın hasarının ne olduğuna bakmaksızın sabaha kadar çalışma yürüterek, bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi bir destekte bulunacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

Bakan Uraloğlu, Toklu ve Beşirli mahallelerindeki işletmelerinde hasar oluşan esnafı da ziyaret etti.

SELDE KAYBOLAN HÜSEYİN AYDIN'IN EŞOFMANLARINA ULAŞILDI

Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (6)

Sağanağın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Aydın'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürerken kaybolduğu yerden 400 metre uzağında sel sularına kapıldığı gün üzerinde bulunan eşofmanları bulundu.

'400 METRE MESAFEDE EŞOFMANLARINI BULDUK'

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhçı, arama çalışmaları sırasında Aydın'ın eşofmanlarının bulunduğunu belirterek, "Biraz önce düştüğü yerden 400 metre mesafede vatandaşın üzerindeki eşofmanları bulduk, ailesi de teyit etti. Derenin debisi çok yüksek ama o bölgeye dronlar gönderdik. Arama faaliyeti yaptık. Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarımız ile AFAD liderliğinde girilemeyen yerlere girdik. Sadece dere yatağı değil dere yatağının dışlarına da arama gerçekleştirdik. Derenin debisi yükselmişti o yüzden dere yataklara sürüklenebilir diye denize kadar arama gerçekleştirdik. Buradaki bendi geçme ihtimaline karşı; suyun yüksekliğinden ötürü derenin denize bağlandığı yere kadar arama gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 13 kilometrelik bir alanı aramaya devam ediyoruz. Zaten balçık, bir de selin getirdi suyun altında da tehlikeli maddeler var. Amacımız bir an önce kayıp vatandaşımızı bulmak. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Termal kameralarla da aramalar yapıyoruz. Belki bataklık üzerini kapatmış olabilir diye sondalama yaparak gelen toprağı da havalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sele kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın için arama çalışmaları AFAD, itfaiye, UMKE, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer arama kurtarma birimlerinden oluşan toplam 253 personeli; 62 araç, 14 dron ve 8 botla sürdürülüyor.