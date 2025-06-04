Trabzon'da Sel Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezine bağlı ekipler, yağış sonrası su taşkınlarının oluştuğu yerlerdeki ev ve iş yerlerinin yanı sıra ara yollardaki çamur ve birikintileri temizliyor.

Ortahisar ilçesindeki temizlik çalışmalarını inceleyerek esnafları ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, emek isteyen yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Yağış sonrası çevre illerden yapılan yardımlar için teşekkür eden Vali Yıldırım, "İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız. Bir yerde bir afet olmuşsa gelecekte de aynı yerde aynı şekilde afet olacak. Bundan kaçış yok. Bize düşen bunun tedbirini almamız bütün mesele bu." diye konuştu.

Yıldırım, bir daha böyle bir afet yaşanmaması için çalışıldığına da değinerek, "Yağmur yağacak o berekettir, rahmettir ama biz bunu felaket haline çevirmeyelim. Birlikte vatandaşımızın elini tutacağız, bayrama bayram yaparak gireceğiz inşallah." dedi.

Kayıp kişi için 11 kilometrelik alanda çalışılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti.

Genç, 253 personel, 14 dron ve 8 botla arama çalışmalarının yaklaşık 11 kilometrelik alanda sürdüğünü ifade ederek, "Tarama dron ile beraber fiilen sahada arkadaşlarımızla sürdürülüyor. Bir taraftan da burada gördüğünüz çalışma yapılıyor. Umuyoruz diliyoruz ve dua ediyoruz ki inşallah vatandaşımıza sağ salim ulaşırız." ifadesini kullandı.

Ortahisar ilçesindeki üç noktada sel hasarı oluştuğunu dile getiren Genç, "206 vatandaşımızın zemin ve bodrum katlarında bulunan konut ve iş yerleri selden etkilenmiştir. Bu gerçekten üzücü bir durumdur. Vatandaşlarımızla birebir ilgileniyor, esnafımıza destek sağlıyoruz. Yarın itibarıyla zarar gören tüm esnaflarımızın hasar tespit çalışmaları başlayacaktır." diye konuştu.

Genç, sel riskine karşı her zaman tedbir aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tedbirler gerekiyorsa onları bugüne kadar aldık, almaya da devam edeceğiz. Şunu belirteyim Trabzon'umuz veya Karadeniz bölgesi umumi itibarıyla depreme uzak bir kuşakta olmakla beraber yoğun yağışlardan mütevellit maalesef sel ve riskinin çok olduğu bir yer. Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz. Biz tekniğin, teknolojinin bize getirdiği bütün tedbirlerle beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evvela can güvenliği, ondan sonra mal güvenliği."

Bu arada, yağışlardan etkilenen Beşirli Mahallesindeki bir halı saha sel sularından etkilendi.

Saha ve çevresinin tamamen çamur içerisinde kaldığı alan dron ile havadan görüntülendi.