Trabzon'da Sel Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Sel Temizlik Çalışmaları Sürüyor

04.06.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar'da yağış sonrası başlatılan temizlik ve arama çalışmaları devam ediyor. Vali Yıldırım, tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezine bağlı ekipler, yağış sonrası su taşkınlarının oluştuğu yerlerdeki ev ve iş yerlerinin yanı sıra ara yollardaki çamur ve birikintileri temizliyor.

Ortahisar ilçesindeki temizlik çalışmalarını inceleyerek esnafları ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, emek isteyen yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Yağış sonrası çevre illerden yapılan yardımlar için teşekkür eden Vali Yıldırım, "İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız. Bir yerde bir afet olmuşsa gelecekte de aynı yerde aynı şekilde afet olacak. Bundan kaçış yok. Bize düşen bunun tedbirini almamız bütün mesele bu." diye konuştu.

Yıldırım, bir daha böyle bir afet yaşanmaması için çalışıldığına da değinerek, "Yağmur yağacak o berekettir, rahmettir ama biz bunu felaket haline çevirmeyelim. Birlikte vatandaşımızın elini tutacağız, bayrama bayram yaparak gireceğiz inşallah." dedi.

Kayıp kişi için 11 kilometrelik alanda çalışılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti.

Genç, 253 personel, 14 dron ve 8 botla arama çalışmalarının yaklaşık 11 kilometrelik alanda sürdüğünü ifade ederek, "Tarama dron ile beraber fiilen sahada arkadaşlarımızla sürdürülüyor. Bir taraftan da burada gördüğünüz çalışma yapılıyor. Umuyoruz diliyoruz ve dua ediyoruz ki inşallah vatandaşımıza sağ salim ulaşırız." ifadesini kullandı.

Ortahisar ilçesindeki üç noktada sel hasarı oluştuğunu dile getiren Genç, "206 vatandaşımızın zemin ve bodrum katlarında bulunan konut ve iş yerleri selden etkilenmiştir. Bu gerçekten üzücü bir durumdur. Vatandaşlarımızla birebir ilgileniyor, esnafımıza destek sağlıyoruz. Yarın itibarıyla zarar gören tüm esnaflarımızın hasar tespit çalışmaları başlayacaktır." diye konuştu.

Genç, sel riskine karşı her zaman tedbir aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tedbirler gerekiyorsa onları bugüne kadar aldık, almaya da devam edeceğiz. Şunu belirteyim Trabzon'umuz veya Karadeniz bölgesi umumi itibarıyla depreme uzak bir kuşakta olmakla beraber yoğun yağışlardan mütevellit maalesef sel ve riskinin çok olduğu bir yer. Bazen bütün tedbirleri alsanız bile riskin oluşmasına mani olamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumla bazen karşılaşabiliyoruz. Biz tekniğin, teknolojinin bize getirdiği bütün tedbirlerle beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evvela can güvenliği, ondan sonra mal güvenliği."

Bu arada, yağışlardan etkilenen Beşirli Mahallesindeki bir halı saha sel sularından etkilendi.

Saha ve çevresinin tamamen çamur içerisinde kaldığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Ortahisar, trabzon, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Sel Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Sel Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.