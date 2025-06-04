Trabzon'da Sel ve Taşkın Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Sel ve Taşkın Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

04.06.2025 15:09
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Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ve taşkınların ardından Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı temizlik ile suya kapılıp kaybolan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ve taşkınların ardından Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı temizlik ile suya kapılıp kaybolan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kentte temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şehir merkezinde devam eden temizlik çalışmalarını bu akşam itibariyle tamamlayacaklarını söyledi. 206 konut ve iş yerinin selden etkilendiğini kaydeden Başkan Genç, "Akçaabat ilçemizin Akçaköy bölgesinde yoğun yağışlar nedeniyle kısmi hasarlar meydana gelmiştir. Bu hasarlarla ilgili olarak, Sayın Valimiz öncülüğünde Akçaabat Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ortahisar ilçemizde ise üç farklı noktada aşırı yağış kaynaklı zararlar tespit edilmiştir. Bu bölgelere de ekiplerimiz hızla müdahalede bulunmuş, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Toplamda 548 mesai arkadaşımız, ilgili kamu kurumları, DSİ, Karayolları ve diğer paydaşlarımızla birlikte sahada görev yapmaktadır. Ortahisar ilçe merkezimizde genel olarak toparlama çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. 206 vatandaşımızın zemin ve bodrum katlarında bulunan konut ve iş yerleri selden etkilenmiştir. Bu gerçekten üzücü bir durumdur. Vatandaşlarımızla birebir ilgileniyor, esnafımıza destek sağlıyoruz. Yarın itibariyle, zarar gören tüm esnaflarımızın hasar tespit çalışmaları başlayacaktır. Bu tespitler Valiliğimizin koordinasyonunda, Defterdarlık aracılığıyla yürütülecektir. Bayram öncesinde şehrimizi normale döndürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ekiplerimiz gece gündüz dönüşümlü olarak çalışmakta, selin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf etmektedir" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ DAİMA CAN GÜVENLİĞİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayarak bilgi aldığını söyleyen Genç, "Kendilerine süreci arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte, koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah beterinden korusun. Gerekli tüm tedbirleri bugüne kadar aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Trabzon'umuz ve genel olarak Karadeniz Bölgesi, deprem riski açısından düşük bir bölgede yer alsa da yoğun yağışlar nedeniyle sel ve heyelan riski oldukça yüksektir. Ne yazık ki bazen tüm önlemleri almış olsak bile doğal afetlerin önüne geçmek mümkün olmayabiliyor. Ancak biz, teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak riskleri en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Önceliğimiz daima can güvenliğidir, ardından mal güvenliğini sağlamaya yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu akşam itibarıyla şehir merkezimizde eksik kalan herhangi bir temizlik çalışmamız kalmayacaktır. Tüm ekiplerimize özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Başkan Genç daha sonra Ortahisar'ın Pazarkapı Mahallesi'nde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Sel ve Taşkın Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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