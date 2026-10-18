Trabzon\'da "Terörsüz Türkiye ve Hukuk Buluşmaları" paneli düzenlendi

Trabzon'da "Terörsüz Türkiye ve Hukuk Buluşmaları" paneli gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Hukukçular Derneğince Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör sorununu çözdüğünü söyledi.

Vatan savunmasında pazarlık yapılamayacağını belirten Şen, "Tarlada domates almıyoruz. Vatan müdafaası yapıyoruz. Domates alırken pazarlık yapabilirsiniz. Vatan müdafaasında pazarlık olmaz. Hele Türk devleti terör örgütü ile hiç yapmaz. Can verilmiş, kan akıtılmış yerde pazarlık olmaz. Teslim olur terör örgütü, kendini fesheder, silahını teslim eder. Olay bundan ibarettir." diye konuştu.

Şen, süreçle ilgili yapıcı eleştirilere açık olduklarını aktararak, süreci provoke etmeye yönelik girişimlerin terörden beslenen kesimlerin çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin seçim malzemesi yapılmayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Şen, bunun ülkenin geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz da geçmişte yaşanan tecrübelerin, Türk siyasi kültürüne, toplumsal hafızaya ve hukuk düzenlemelerine yansıdığını söyledi.

Etnik köken ve mezhep meselelerinin 1970'li yıllarda bazı grup ve yapılar tarafından siyaset konusu haline getirildiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu sorunların çözümüne yönelik geçmişte yaşadığı süreçler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren ise "Terörsüz Türkiye" sürecinde ortak arzularının hiçbir annenin evlat acısı yaşamaması ve hiçbir ocağa terör nedeniyle ateş düşmemesi olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede uzun yıllar boyunca büyük acılar yaşandığını belirten Gülseren, yürütülen sürecin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirme, terörün sınır ötesindeki yapılanmalarını etkisizleştirme ve bu sorunu ülke gündeminden çıkarma iradesinin sonucu olduğunu kaydetti.

Panelde Terörsüz Türkiye ve Adalet Komisyonu Üyesi Şengül Karslı, Terörsüz Türkiye ve Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Alşahin ile Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Çelik de konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve avukatlar katıldı.