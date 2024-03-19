Trabzon\'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahallesi'nde Kapalı Pazar Yeri ve Park Alanı Açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ve Santral Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Park Alanı'nın açılış töreni yarın saat 17.00'de yapılacak. Proje kapsamında 6 bin 500 metrekarelik Kapalı Pazar Yeri ve 27 bin 275 metrekarelik yeni bir park alanı hizmete sunulacak.