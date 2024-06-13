Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden biri yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin arkadaşlarından ikisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

13.06.2024 20:51
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Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde önceki akşam bir evde C.Ç'nin (27) iddiaya göre arkadaşlarıyla uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan M.A, M.K, E.A. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.A. yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.K, M.A ve G.Y. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Olay

Sancak Mahallesi'nde bir evde C.Ç, E.A, B.D. ve E.K'nin iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, C.Ç. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, B.D ve E.K'nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilmişti.

Gençlerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri M.A, M.K. ve E.A. gözaltına alınmıştı. Hastaneden taburcu edilen B.D. ve E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Ölüm İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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