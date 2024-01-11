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Trabzon'da yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda, kargo gönderilerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sırasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi, 11 kişiye işlem yapıldı.

Trabzon\'da yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
11.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 17:04
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Trabzon'da düzenlenen operasyonda kargo gönderilerinde gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

B.K. ve E.İ'ye ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 770 paket gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 80 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve 79 sentetik ecza ele geçirildi.

Uygulamalarda, 11 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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