Trabzon'da Yoğun Kar Mağduru Koyunlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Yoğun Kar Mağduru Koyunlar Kurtarıldı

Trabzon\'da Yoğun Kar Mağduru Koyunlar Kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı. 1200 koyun ve 7 köpekle birlikte yaylada kapana kısılan baba-oğul, güvenli bölgeye taşındı.

26.11.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
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TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle bin 200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, büyükşehir belediyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Lapaza Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, ani bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle bin 200 koyun ve 7 köpeğiyle birlikte mahsur kaldı. Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylada çaresiz kalan baba-oğul, telefonun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba-oğula gece yarısı ulaştı. Baba, oğlu ve küçükbaş sürüsü yayladan alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

Ekiplere teşekkür eden Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi" dedi.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/TRABZON,

Kaynak: DHA

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