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Trabzon Havalimanı Cuma Günü Pist Çalışmaları Nedeniyle Uçuşlara Kapatılacak - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı Cuma Günü Pist Çalışmaları Nedeniyle Uçuşlara Kapatılacak

Trabzon Havalimanı, cuma günü yapılacak pist çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacak. Türk Hava Yolları, bu nedenle bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Trabzon Havalimanı Cuma Günü Pist Çalışmaları Nedeniyle Uçuşlara Kapatılacak
13.12.2023 - 17:51,
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TRABZON Havalimanı cuma günü yapılacak pist çalışmaları nedeniyle 10.00- 16.00 saatleri arası uçuşlara kapatılacak.

Pist çalışmaları nedeniyle yapılması planlanan bazı uçuşları iptal eden Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı Cuma Günü Pist Çalışmaları Nedeniyle Uçuşlara Kapatılacak - Son Dakika
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