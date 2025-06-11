Trabzon Ortahisar'ın Çağlayan Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başladı

(TRABZON) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski altındaki yapı stokunu dönüştürerek mahalleye modern ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla yürütülen "Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ilk yıkımlara bugün başlandı. Yıkım töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Adaleti, şeffaflığı, uzlaşıyı esas alan bir anlayışla ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "Kamunun elde ettiği rantın halktan yana kullanmasının gerçek ifadesi, Çağlayan'da yapılan bu projedir" ifadelerini kullandı.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tahliyesi gerçekleştirilen binaların yıkımı için bugün düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, önceki dönem İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Ernul Arslan ve Özer İskender, Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Çağlayan Mahalle Muhtarı Adem Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, muhtarlar, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaya, konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Kaya, "Çok temiz yürekli bir kardeşimiz, Manisa'mızın değerli evladı Ferdi Zeyrek Başkan'ımızı dün Hakk'ın rahmetine uğurladık. Çok üzgünüz, inanın bir kardeşimizi, evimizden ailemizden bir bireyi kaybetmiş kadar üzüldük. Pırıl pırıl, gencecik bir insan, bir ihmaller zinciri, bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Değerli ailesine, CHP ailemize ve bütün Manisa halkına taziyelerimizi iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. İlk gün ortaya koydukları misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Kaya, şunları dile getirdi:

"Trabzonlu hemşehrilerimize 41 proje vaadinde bulunmuştuk, biri bu projeydi"

"Ortahisar Belediye Başkanlığı'na aday olduğumuz ilk gün gün, hemşehrilerimize bir söz vermiştik. 'Hiç bahane üretmeden, bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle, bütün gençliğimizle, bu kentin neresinde bir sorun varsa, onu çözme gayretinde olacağız' demiştik. Çalışma arkadaşlarıma huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. İlk gün ortaya koyduğumuz bu misyon doğrultusunda bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimize 41 proje vaadinde bulunmuştuk. Bu projelerin en önemlilerinden biri de Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi idi. Bugün burada sizlerle birlikte bu projenin en önemli adımlarından birini atmak için toplandık. Ortaokulu burada okumuş, burayı çok iyi bilen, bu yörenin bir insanı olarak konuşuyorum. Uzun yıllardır buranın yapı stokunun çok eskidiğini ve burada bir kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini konuştuk. Firar Bayrak Ağabey'imiz burada belediye başkanlığı yaptı. Firar Ağabey bu projenin ilk adımını atan ve Çağlayan'da kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini söyleyen belediye başkanımızdır. Kendisiyle konuştuk, 'Benim için onur projesidir, bu konuda sizin yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız' demiştir. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de burada yaşayan insanlarımıza etmek istiyorum. Kolay değildir, 'Oturduğun evden çık, belediye burayı yıkacak, yeni evler yapacak' demek kolay değildir. Ama biz bunu dediğimizde sağ olsun burada yaşayan insanlarımız bizlere inandı, güvendi. Hiç ısrar etmeden anında gereğini yerine getirdiler. Çünkü insanın yaşadığı, çocukluğunun geçtiği, anılarının olduğu bir evden çıkmak kolay değildir. Dışarıdan bakan birine göre belki eski bir evdir, yıkılmak üzeredir, harabe gibidir ama orada o kadar kıymetli anılar, o kadar kıymetli yaşanmışlıklar vardır ki onlar paha biçilmezdir. Bunları bilen, bu duyguyu içinde hisseden bir kardeşiniz olarak sizleri hiç mağdur etmeden, hiç üzmeden, hakkınızı sonuna kadar teslim eden, adaleti, şeffaflığı, uzlaşıyı esas alan bir anlayışla burada bugün ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Projeyi baştan ele alarak çok güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kısa sürede yapım ve imalat aşamasına geçerek bu projeyi Çağlayan'ımıza kazandıracağız"

"Sizler de biliyorsunuz, bu projeyi biz başlatmadık. Benden önceki belediye başkanı arkadaşımın da ekiplerinin de bu konuda çalışmaları vardı. Farklı bir proje çizmişlerdi. Projeyi görmüşsünüzdür, Çağlayan'da yaşayan, mülk sahibi olan vatandaşlarımız o projeyi biliyordur. Biz o projeyi beğenmediğimizi ifade ettik. Çizene, yapana haksızlık etmek istemiyorum ama Çağlayan'ın daha güzelini hak ettiğini düşünerek, çok daha güzel bir proje çizdiğimize inanıyorum. En kısa sürede yapım ve imalat aşamasına geçerek bu projeyi Çağlayan'ımıza kazandıracağız. Çağlayan'ı Trabzon'un en güzel, en yaşanabilir mahallerinden biri haline getireceğiz."

Hak sahiplerine, "Bu projeyi beğendiniz mi" diye soran Kaya, 'Evet' yanıtı üzerine, "Beğendiğinize çok sevindim. Biz de iyi bir proje olsun diye özel bir çaba sarf ettik. Çağlayanımızı Trabzon'un en güzel mahallelerinden biri haline hep birlikte getirmiş olacağız. Bunun mutluluğu ve heyecanı içindeyim" dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Kaya, "Doğudan gelirken Trabzon'a 'Merhaba' denilen ilk yer Çağlayan'dır. ve bu yapı stoku, bu eski görüntü burada hoş durmuyordu. Şimdi çok güzel, çok modern binalarla burayı donatmış olacağız. Binalarımız son teknolojiye göre donatılacak, çatılarında güneş panelleri var. Binalarımız elektriğini kendi üretecek, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağız. Sosyal donatı alanları, yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun eğlence alanları, bunların hepsini bünyesinde barındıran ve herkesin, 'Burada daire sahibi olmam lazım' diye düşüneceği bir projeye ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını Trabzon'un diğer noktalarında da sürdüreceklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağlayan'da başlattığımız bu kentsel dönüşümü, daha sonra Trabzonumuzun farklı yerlerinde de uygulamaya geçireceğiz"

"Çağlayan'da başlattığımız bu kentsel dönüşümü, daha sonra inşallah Trabzon'umuzun farklı yerlerinde de uygulamaya geçireceğiz. Bugün kime sorsanız, Trabzon'un çok güzel bir şehir olduğunu ama yapı stokunun çok eski olduğunu söylüyor. Bu değerli alanlarda, eski binalarımız var. Meslek odalarımızla, üniversitelerimizle bu tür değerlendirmeleri yapıp Trabzon'un belli yerlerinde de kentsel dönüşümleri yapmamız, yapı stokumuzu yenilememiz, depreme, afetlere dayanıklı binalar yapmamız, dirençli kentler oluşturmamız lazım. Bu da hepimizin sorumluğundadır. Projemize destek veren, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'

"Afetlere dirençli, sürdürülebilir kentler planlamalıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "Geçtiğimiz hafta Trabzon'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet dilerken hasar gören, maddi kayıpları olan tüm yurttaşlarımızın da bir an önce yaralarının sarılmasını diliyorum. Bu tür afetlerin Trabzon'umuzda, Karadeniz'imizde bir daha yaşanmaması için çaba harcamamız gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Sadece depreme karşı dirençli kentler değil aynı zamanda sel, heyelan ve her türlü doğal afet karşısında da yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent planlamasının yapılacağının gerektiğinin üzerinde durmamız gerekiyor" dedi.

Zeybek, Ferdi Zeyrek'in vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek; ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diledi.

"Belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz"

Zeybek, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıkım sürecini başlatan Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı işaret ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak üç belediye başkanımızla da gurur duyuyorum. Onlarla her yerde övünüyorum, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Projeyle ilgili süreci yakından takip ettiğini dile getiren Zeybek, şunları söyledi:

"Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılmasıyla ilgili çok başarılı bir proje yapılmış"

"Bu projeyi Ahmet Başkan'la uzun süredir konuşuyoruz. Milli Emlak'tan arazinin alınması sürecin uzamasını Trabzon'a her geldiğimde anlatıyor. Projeden heyecanla bahsediyor. 'Çok önemli bir proje, Trabzon'a çok güç katacak' diyor. İfade ettiği gibi burası benim çocukluğumdan beri Türkiye'ye, dünyaya ulaştığımız ana aks. İpek Yolu'nun üzerinde Erzurum'dan başlayarak bu kadar tüneller yapılmışken şimdi artık Trabzon'un girişinin de son derece iyi planlanmasına ihtiyaç vardı. Ayrıca kentsel rantın halk tarafından kullanılması gerekiyor. Bugün burada görüyorum ki herkesin evi yenilenecek. Dükkanlar, daireler yenilenecek, eski yapı stoku tümüyle ortadan kalkacak. Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılmasıyla ilgili çok başarılı bir proje yapılmış. Bundan dolayı insanımız bundan değer kazanacak ve kazanılmış olan değer milletin kendisine verilecek. Belediye Başkanımız burayı 2 milyon liraya kamulaştırıp buradaki insanları kapı dışarı edip sonra burayı bir yandaşa ucuza vermek yerine, yöre halkının burada yaşamaya devam etmesini sağlayacak bir projeye imza atıyor. İşte halkçı belediyecilik bu. İşte halkla birlikte hareket etmek budur. Kamunun elde ettiği rantın halktan yana kullanmasının tam ifadesi, Çağlayan'da yapılan bu projedir. Bu projenin devam etmesi ve başarılı olması gerekiyor.

"Çağlayan Mahallemiz yeni bir cazibe merkezine dönüşecek"

Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada halkımızla birlikte bir yıkım başlatıyoruz. Dört yüzün üzerinde konut, çok sayıda dükkanla birlikte burası ben de inanıyorum ki Trabzon'un hem Gümüşhane, Bayburt yolu üzerinden Erzurum'dan gelen transit yol açısından şehrin girişine çok önemli bir değer katacak hem de Çağlayan Mahalle'miz yeni bir cazibe merkezine dönüşecek. Emeği geçen mimar arkadaşlarımız var, burada çalışacak ve bu inşaatın yıkımından inşaatın bitirilmesine kadar gece gündüz çalışacak olan işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Memleketimize, Çağlayan'ımıza, Ortahisar'ımıza ve Trabzon'umuza bu dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekrar Ortahisar Belediye Başkanı'mıza, meclis üyelerimize çalışma arkadaşlarımıza ve tüm bu projede emeği geçen olan yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çağlayan'ımıza hayırlı olsun."

Gökan Zeybek konuşmasının sonunda katılımcılarla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 14 Haziran Cumartesi günü Bayburt'ta olacağı bilgisini de paylaştı.