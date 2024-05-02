Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ne İlişkin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ne İlişkin Toplantı Yapıldı

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi\'ne İlişkin Toplantı Yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin üçüncü yönlendirme komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, projenin ulaşım anlamındaki planlamalarının detaylı olarak değerlendirileceğini belirtti. Proje ile bir hareketlilik planı ortaya çıkacak ve bu plan, belediyenin uygulamada önünü açıcı tedbirleri de içerecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise proje ile kentsel ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek için çaba harcadıklarını vurguladı.

02.05.2024 15:55
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Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ne ilişkin toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin üçüncü yönlendirme komitesi toplantısı belediye salonunda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, ulaşım anlamındaki planlamalarının bu proje içerisinde detaylı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Proje ile bir hareketlilik planı ortaya çıkacağına işaret eden Aykan, "Buna dayanarak ileride de yeni yatırımlara girilmesi gerekecek. Buradan çıkacak olan plan, belediyenin bunu uygulamada önünü açıcı tedbirleri de içerecek. AB ile birlikte yürüttüğümüz planlama sürecinde daha sonra yatırım ve tedarik aşamasında da AB ile aktiviteleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de proje ile kentsel ulaşımı daha sürdürebilir hale getirmek için çaba harcadıklarının altını çizdi.

Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu planın Trabzon'un ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanması ve uygulanması, şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve yaşam kalitesini artıracaktır. Belediyemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Trabzon'un sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi adına herkesin gayret göstermesi ve iş birliği yapması bu konuda çok önem arz ediyor."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ne İlişkin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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