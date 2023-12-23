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Trabzon ve Bayburt'ta Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
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Trabzon ve Bayburt'ta Olumsuz Hava Koşulları

Trabzon'da sağanak yağışlar nedeniyle su birikintileri oluşurken, Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limanlara demirledi. Bayburt'ta ise kar yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde etkili oldu. Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon ve Bayburt\'ta Olumsuz Hava Koşulları
23.12.2023 - 13:38,
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Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Vatandaşların zor anlar yaşadığı fırtına dolayısıyla da Karadeniz'de dalgaların yükselmesiyle bazı balıkçı tekneleri limanlara demirledi.

Bayburt'ta ise kar yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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