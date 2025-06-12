Trafik Cezaları Artacak

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesine gelecek hafta başlanabileceğini belirterek, cezaların düşürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. "Şu anda uygulanan trafik cezaları düşük zaten. Biz bunu caydırıcı hale getiriyoruz" diyen Güler, "Son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil. Aşırı radar uygulamalarından kaynaklanıyor. İçişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda bir komisyon kurdu" ifadelerini kullandı. TBMM kulislerinde milletvekillerinin sohbet konusu da "radar" uygulamaları oldu. Kurban Bayramı'nın ardından bugün Genel Kurul'da mesaiye başlayan vekiller, yollardaki gözlemlerini anlattı.

Abdullah Güler, AK Parti'nin TBMM Başkanvekili ve Başkanlık Divanı üyesi seçimlerinin yapıldığı kapalı grup toplantısının ardından gazetecilerin, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili soruları yanıtladı.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'un gündeminde olduğunu belirten Güler, bugün Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yapılacak yasal düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını, bu teklifin yasalaşmasının ardından ise muhtemelen gelecek hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nda ölümlü trafik kazalarının devam ettiğine dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:

"En son bir etki analizi aldık. Hız sınırı 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. Ama üst hız sınırı 80-90 olan yerlerde maalesef aşırı hız, ani manevrayla şerit değiştirmekten dolayı bayramda birçok kaza oldu. Hız sınırını dikkate almamaktan dolayı maalesef ölümlü trafik kazalarımız oldu. Yaklaşık üç yıldır, her yıl 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz. Yani üç-dört yıldır bu sayı hiç düşmüyor. Bu çok büyük bir rakam. Bunların da sebebine baktığımızda üç tane ana sorun devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra dediğimiz şerit değişimi veya yaklaşma mesafesine uygun davranmama. İnsanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Trafik kurallarına uymamız lazım. Dolayısıyla da bizim caydırıcı cezaları da ortaya koymamız lazım. İnsanlar düşük cezalar nedeniyle, cezaların caydırıcı etkisi olmadığından dolayı yüksek sürate devam ediyor. Yanında çoluğu çocuğu var, uykusuz devam yola etmeye çalışıyor, ani manevra değişikliği sinyalsiz şerit ihlali gibi, maalesef trafiği tehlikeye atan eylemlere devam ediyor. Bizim bunları mutlaka etkin ve caydırıcı hale koymamız lazım. Yoksa insanlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz."

"Cezaları caydırıcı hale getiriyoruz'

"Cezaların düşmesi söz konusu değil mi" sorusuna Güler, "Yok. Zaten şu anda uygulanan trafik cezaları düşük. Biz bunu artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz" karşılığını verdi. Uygulanan cezaların yüksekliğine vatandaşların tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Abdullah Güler, şunları söyledi:

"Son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil, aşırı radar uygulamalarından kaynaklanıyor. İçişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda bir komisyon kurdu. Türkiye genelindeki radar uygulamaları, radar konulacak alanların meskun mahalde mi olacağı; yerleşim alanı tercihiyle ilgili, yüksek hızdan aniden düşük hıza düşme konusunda bir çalışma yapıyorlar. Tepkiler cezaların yüksekliğinden değil, radar uygulamasından kaynaklı yani. Sürücüler, hızın aniden düşmesinden kaynaklı, tedbir almakta gecikebiliyor."

Abdullah Güler, son olarak Kurban Bayramı'nda yola çıkan sürücülerin yüzde 99,5'ine ceza uygulanmadığını vurgulayarak, "Çok cüzi bir kısmına ceza uygulandı. Bunu uygulamazsanız bayram gibi yoğun günlerde veya diğer zamanlarda bu kazalardaki ölümler artacak. Dolayısıyla bizim mutlaka caydırıcı cezaları ve tedbirleri uygulamamız lazım" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Geçen bayrama göre bu sefer daha fazla artış olmuş" sözleri üzerine Güler, "Maalesef radar uygulamasına rağmen, yorgun argın, yüksek hızlarda, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapmaktan dolayı böyle bir durum var. Bizim yaşam hakkını, insan hayatını korumamız lazım. Olabildiğince tedbirleri ele almamız lazım" ifadelerini kullandı.

TBMM kulislerinde de gündem "radar"

Öte yandan, Kurban Bayramı'nın ardından Genel Kurul'da mesaiye başlayan milletvekillerinin gündeminden biri de yurttaşların tepki gösterdiği radar uygulamaları oldu.

Kurban Bayramı sohbeti yapan vekiller, yollardaki gözlemlerini anlatırken, vatandaşların hız sınırına uymak için yavaşladığını, bu nedenle sol şeritlerde bile trafik yoğunluğu yaşadığını anlattı. Bir milletvekili kendi kullandığı arabayla yaptığı seyahati anlatırken, "Sol şeritte ilerlerken normalde bizim arabadaki sesli veya ışıklı uyarılar üzerine sürücüler şerit değiştirip yol veriyorlardı ama bu sefer olmadı. Sol şeritten yavaş ilerliyorlardı ve yoğunluk oluşmuştu. Önce anlam veremedim ama sonra radar uygulamasından kaynaklandığını anladım. Tabii trafik kurallarına çok uymayan bir toplumuz, bunun da alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif

TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta görüşülmesi beklenen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, ehliyet olmadan araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

Yaya yollarında araç, bisiklet yolu ve bisiklet şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtlar sürülmeyecek. Sürücüler, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları kullanamayacak.

Trafikte, düğün, sünnet, asker uğurlama gibi durumlarda konvoy şeklinde, diğer araçların geçişini zorlaşıracak veya tehlikeye soracak keyfi hareketlerle trafik akışını engelleyecek şekilde araç kullananlara ceza öngörülüyor.