2025'in trafik cezaları belli oldu - Son Dakika
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2025'in trafik cezaları belli oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından bugünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

01.01.2025 11:16  Güncelleme: 16:16
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Bir yıl boyunca yaşanan fiyat değişimlerini dikkate alarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı; vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin zamlanmasında kullanılıyor. Bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından bugünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

YETKİSİZ "ÇAKAR" KULLANIMINA 138 BİN 172 LİRA CEZA

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek.

Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlar, 9 bin 267 lira cezayla karşılaşacak. Engellilerin araçları için ayrılan alanlara park edenlere ise 1986 lira ceza kesilecek. Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.

2025'in trafik cezaları belli oldu

YÜK SINIRINI AŞMA

Taşıma sınırından fazla yolcu alana 777 lira ceza verilecek. Kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapana da 2 bin 72 lira ceza uygulanacak. Yük sınırlarını aşan taşıt işletenlere ve söz konusu yükü gönderenlere 8 bin 463 liradan 51 bin 26 liraya kadar çeşitli oranlarda ceza kesilecek. Gabari dışı yük yükleme veya yük üzerine yolcu bindirme durumunda işletene 8 bin 463, yükü gönderene de 16 bin 975 lira ceza verilecek. Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlar, 4 bin 198 lira cezayla karşılaşacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE 2 BİN 167 LİRA CEZA

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürme kurallarına uymayan sürücülere, 2 bin 167 lira ceza uygulanacak. Ters yönde araç sürene ise 9 bin 267 lira ceza verilecek.

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 3 bin 755 lirayla cezalandırılacak. Araç tescil belgesinin bulundurulmaması durumunda sürücüye 843 lira ceza verilecek. Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, farklı okunmasını veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 3 bin 809 lira ceza kesilecek. Sahte veya başka bir araca tescilli plakayı takana veya kullanana ise 46 bin 302 lira ceza uygulanacak.

HIZ SINIRI İHLALLERİ

Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak.

Takograf ve taksimetre kullanmayan, muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak. Kış lastiği kuralına uymayanlar, 5 bin 856 lira ceza ödeyecek.

2025'in trafik cezaları belli oldu

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLAR

Sürücü belgesiz araç kullananlara, belgesi iptal edilenler ile sürücü belgesine el konulduğu halde trafiğe çıkanlara 18 bin 677 lira ceza uygulanacak. Kendi belgesinin sınıfı dışında araç kullanana ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek. İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 47 bin 842 lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri geçici olarak 5 yıl geri alınacak. Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 26 bin 557 lira ceza uygulanacak.

2025\'in trafik cezaları belli oldu
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, trafik, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'in trafik cezaları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz:
    sömürgecilik 16 2 Yanıtla
  • ayhan kından:
    bence az bile herkes kurala uysun 4 3 Yanıtla
  • Hakan Ünsal:
    maaşlardaki zam oranlarınıda aynı yuzdeyle yapsalar ya . 7 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Cezalar yeterli değil. kırmızı ışıktan geçenin ehliyeti alınmalı. sıfırdan tekrar almalı. Bir yıl kadar da hapis cezası olmalı. 5 1 Yanıtla
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