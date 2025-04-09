Trafik Cezalarında Caydırıcılık İçin Başvuru - Son Dakika
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Trafik Cezalarında Caydırıcılık İçin Başvuru

Trafikte Haklarım Derneği, TBMM'ye trafik kazalarında cezaların artırılması için başvurdu.

09.04.2025 16:46
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Trafikte Haklarım Derneğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin suçlarda cezaların caydırıcılık düzeyinin incelenmesi ve etkinliğinin artırılması için alt komisyon kurulması talepli dilekçe sunulduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planı ve Ramazan Bayramı'na ilişkin trafik kazaları verileri ışığında rapor ve dilekçe hazırlandı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin suçlarda cezaların caydırıcılık düzeyinin incelenmesi ve etkinliğinin artırılması için alt komisyon kurulması talebiyle hazırlanan dilekçe, raporla birlikte TBMM Dilekçe Komisyonuna sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin kurucu başkanı Yasemin Usta, TBMM'de Trafik Güvenliği İhtisas Komisyonu kurulmasını istediklerini dile getirdi.

Usta, Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı eylem planı kapsamında ölüm ve yaralanma oranlarının azaltılmasına yönelik idari yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi avukat Tuğçe Demir ise adaletin sağlanabilmesi için cezaların etkili ve caydırıcı olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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