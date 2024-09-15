Trafik Denetimleri: 475 Bin Sürücüye İşlem - Son Dakika
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Trafik Denetimleri: 475 Bin Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5-12 Eylül'de yapılan trafik denetimlerinde 2,67 milyon araç kontrol edildi.

15.09.2024 09:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 5-12 Eylül'de 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini, 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Hız ihlalinde bulunan 124 bin 336, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 742, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğerleriyle birlikte toplam 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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