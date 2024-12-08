Trafik Denetimlerinde 454 Bin 24 İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 454 Bin 24 İşlem Yapıldı

Trafik Denetimlerinde 454 Bin 24 İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 803 bin 527 aracın kontrol edildiğini ve 454 bin 24 araca işlem yapıldığını açıkladı. Muayenesiz 1 milyon 57 bin araca da işlem uygulandı.

08.12.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 aracın denetlendiğini ve 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 100 bin 405, emniyet kemeri kullanmayan 21 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 580 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 163 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

2024'TE MUAYENESİZ 1 MİLYON 57 BİN ARACA İŞLEM YAPILDI

Araçların periyodik muayene denetimlerine ilişkin verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "2024 yılında 1 milyon 57 bin 284 işlem yapıldı. Araç periyodik muayenesi, yalnızca yasal zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli sürüş için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Hem can hem de mal kaybını önlemek için lütfen araçlarımızın muayenesini zamanında yaptıralım. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Denetimlerinde 454 Bin 24 İşlem Yapıldı - Son Dakika

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