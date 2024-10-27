Trafik Denetimlerinde 522 Bin İşlem Yapıldı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik ve çakar denetimleri kapsamında toplam 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini, 522 bin 427 araca veya sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan trafik ve çakar denetimlerine ilişkin verileri açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere toplam 522 bin 427 araca veya sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, çakar denetimlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam: 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet adet sürücüye işlem yapıldı. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."