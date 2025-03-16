Trafik Denetimlerinde Hava Gücü

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak - 14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından helikopter ve drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde 33 bin 770 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, helikopter ve drone ile havadan gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, "1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz" bilgisini paylaştı.

Trafik ekipleri bir haftada 566 bin 903 araca/sürücüye ceza kesti

Türkiye genelindeki denetimlerde, 6-13 Mart tarihlerinde 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yapılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 566 bin 903 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.