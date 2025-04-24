Trafik Ekiplerinden Doğum Günü Sürprizi

Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisinin doğum gününü kutladı.

Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliğine ziyarette bulundu.

Öğrencileri ağırlayan istasyon amiri Rıdvan Peker, öğrencileri makamına alarak ağırladı. Öğrencilere ekipmanları ve mesleği anlatan Peker ve ekibi, doğum günü olan öğrencilerden Hiranur Yeşilyurt'a sürpriz yaptı.

Yeşilyurt, kendisi için kesilen pastanın ardından Peker'in koltuğuna oturdu.