Trafik İşaretlerine Dikkat!

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 6-15. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre önce İzmir sonra İstanbul istikametinde bant aktarma yapılarak, ulaşıma karşı istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla gişeleri bölgesinde bulunan 1, 5 ve 7 numaralı gişeler HGS altyapı işlerinin yapılması sebebiyle 5 Aralık'a kadar kapalı olup, ulaşım 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 6 numaralı giriş gişelerinden sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Hatay istikametinden kontrollü devam ediyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ- Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde bulunan Kavaklı Köprülü-Selimpaşa kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Köprüsü'nün genleşme derz onarımı dolayısıyla İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Finike- Kumluca yolunun 4-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-61. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve güzergahında drenaj sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 6 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.