Trafik İşaretlerine Uyun!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli- Çardak yolunun 8-10. kilometrelerindeki farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle taşıt trafiği her iki yönde servis yollarından sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu- Topçam yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Antalya- Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum ayrımı-Yusufeli- İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım aynı yöndeki servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kars- Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç- Diyarbakır yolunun 18-32. kilometresinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.