Trafikte 848 Bin Hız İhlali İşlemi - Son Dakika
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Trafikte 848 Bin Hız İhlali İşlemi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-20 Şubat 2025'teki trafik denetimlerini açıkladı.

22.02.2025 10:47
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında trafikte hız ihlali ile ilgili toplamda 848 bin 766 adet işlemin yapıldığını belirterek, "Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 17 bin 445 araç denetlendi. Toplamda 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı ocak ve şubat aylarındaki trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce, hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam, 777 bin 256 adet işlem yapıldı. 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdi. Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 17 bin 445 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trafikte 848 Bin Hız İhlali İşlemi - Son Dakika

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