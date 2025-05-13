Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Ş.G'nin (17) kullandığı 42 ZG 173 plakalı traktör, Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Ş.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.G'nin cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?