Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Gökçe (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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