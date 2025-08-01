Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aşağıdanışment Mahallesi'nde, Hüseyin Saban'ın (58) kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Saban, ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Öte yandan, traktörün devrilme anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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