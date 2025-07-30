Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.
İlçede 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Demirci için Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verildi.
Cenazeye Demirci'nin ailesinin yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrilmesi: Uzman Çavuş'un Cenazesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?