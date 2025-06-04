Traktör ile Tarım Aleti Arasında Can Aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kayı köyünde, evinin avlusundaki traktöre takılı ilaçlama makinesini çıkarmaya çalışan Halil İbrahim Balı (20), hidrolik sistemin devreye girmesiyle makine ile traktör arasında sıkıştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göğüs bölgesinden sıkışan gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Balı'nın cenazesi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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